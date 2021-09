Pere ja Kodu septembrinumbris | Sünnitasin koroonahaigena ja pidin koju minema beebita

Mul on hea meel, et Maris sel korral oma kolumnis koolikiusu teemal sõna võtab. Septembri ilusate uute alguste kõrval on ka minu hingel suur mure koolilaste pärast, sest peale juuksevärvi, riidemoe ja pinalite on meil tänavu uus kiusamist kannustav teema – vaktsineerimine ja mitte­vaktsineerimine. Seetõttu panen hingele kõikidele lapse­vanematele, teismelistele, õpetajatele ja treeneritele: olenemata sellest, kas oled ise vaktsineeritud või pole, kas laps on vaktsineeritud või pole ning kas vaktsineerimatuse taga on soovimatus, hirm, tervislik seisund või midagi muud – see ei ole asi, mille pärast üks laps on teisest kehvem. Jätame palun vaktsiinimõtted koolimajja sisenedes seljataha ja ärme lahterda lapsi. Laps ei pea end süüdi tundma.