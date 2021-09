Tuba, mis ei lähegi sassi! Nende nippidega püsib korras igas vanuses lapse elamine

1. Asjalik ja mahukas kapp, mis on reguleeritavate ning lihtsasti asukohti ja kõrgusi muutvate riiulite ja torudega. Sellises kapis saad vastusündinu asju hoiustada riiulitel, suurema lapse harvemini kasutusel olevaid riideid riidepuudel ning tihti kasutuses olevaid asju lapsele kättesaadavas kõrguses korvides. Selline kapp ei jää ajale jalgu isegi siis, kui lapsest on sirgunud teismeline. Eeldusel muidugi, et kõik Frozeni ja Põrsas Peppa kleepsud on igalt poolt kenasti maha saadud.