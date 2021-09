Näitlejatar Ester Kuntu sai rasedusest aimu eriti toredal moel: sõin ja mõtlesin, et issver, kuidas see saab nii veidralt maitseda

"Sõin seda banaani ja mõtlesin: “Issver, see Ameerika on ikka nii teistsugune ... Kuidas see banaan saab maitseda nii veidralt?” Ei suutnudki esimest banaani ära süüa," meenutab ta ning lisab, et otsis seejärel üles ka ökopoe ning proovis sealseidki banaane. "Kui Eestisse tagasi jõudsin, hakkasin mõtlema, et äkki polegi asi selles Ameerika banaanis ... Ja tegelikult nii oligi, et terve raseduse ajal ei suutnud ma ühtegi banaani süüa," muigab näitlejatar.