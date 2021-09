Ema pihtimus: kas steriliseerimisega tapsin kõik oma tulevased potentsiaalsed lapsed?

Evelin Laul (34) tundis kolmandat last oodates, et tema pere on täiuslik ning palus end keisrilõike ajal steriliseerida. Otsus oli pikalt kaalutletud ja kindel. Ometi ei osanud Evelin uneski ette näha, mis omal soovil viljatuks saamine talle edasises elus kaasa toob.