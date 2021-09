Kaotatud lapsest rääkimine aitas Piret Järvis-Milderil endaga rahu teha: nüüd on see avalik info ja keegi ei pea midagi sosistama

"See oli väga raske aeg, aga vähemalt minu enda jaoks oli olulisemaid õlekõrsi see, et lugesin ja otsisin teiste inimeste sarnaseid kogemusi. Ma muidugi esiteks loodan, et inimestega ei juhtu selliseid asju, aga kui juhtub, et siis meie lugu toob lootust. Mu enda jaoks saabus rahu, kui selle ära rääkisin, sest muidu on ju nii, et kuskil inimesed arvavad midagi, kuna on näinud mind suure kõhuga. Nüüd on see avalik info ja keegi ei pea midagi sosistama. Ma olen meediaga üsna avatud just seetõttu, et ma tahan ennast tunda vabalt ega viitsi tegeleda sellega, kuidas kogu aeg pead vaevata ja murda ja oma last avalikkuse eest varjata. Sellist elu ma ei tahaks."