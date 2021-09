Miks pakkuda lasteaedades ja koolides kord nädalas taimset lõunat?

Tervise- ja toitumisteadlased on aastaid häirekella löönud, nentides, et Eesti elanike toidulaud on tasakaalust väljas. Mõned statistilised näitajad selle ilmestamiseks: vaid kolmandik Eesti elanikest tarbib piisavalt köögi- ja puuvilju; teraviljatooteid võiks keskmise inimese toidulauale jõuda senisest poole rohkem.

Ent saame teha veelgi enam, et põletavale liha liigtarbimise probleemile leevendust leida. Üks tõhus lahendus on haridusasutustes kord nädalas taimse koolilõuna pakkumine. Meede on klassikaline „mitu kärbest ühe hoobiga“ viis olukorra parandamiseks. Esiteks on toitumisharjumuste juurutamine kõige edukam varases eas. Nii kasvab peale terve põlvkond teadlikumaid toitujaid, kes näevad, et iga toidukord ei pea tingimata liha sisaldama. Aga kõht saab täis ja toit on maitsev.