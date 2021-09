Keit Pentus-Rosimannus naaseb rahandusministri tööpostile: annan endale aru, et see kõik ei saa olema lihtne!

Perele ja Kodule antud kommentaaris kinnitas Pentus-Rosimannus tööle naasmist. Ühtlasi nentis ta, et abikaasa Rain Rosimannus jääb beebiga koju: "Issi jääb koju ja jõudumööda aitavad tugimeeskonnana teised pereliikmed ka. Mina saan töiste asjadega tegelema hakata suuresti tänu elektroonilise töö võimalustele, mis teevad töö- ja pereeluga üheaegse hakkama saamise esialgu natuke lihtsamaks. Annan endale aru, et see kõik ei saa olema lihtne. Abikaasa otsus koju toeks jääda oli kõige olulisem kindluse andja, et saan rahandusministri ametisse naasta."