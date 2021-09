Keit Pentus-Rosimannus pole ainus! Need tuntud emmed ühildasid samuti beebi kasvatamise varakult töökohustustega

Lauljatar Birgit Sarrap naasis koos abikaasa Indrekuga ansambli Swingers koosseisus lavale juba siis, kui esiklaps Simeon oli vaid paarikuune ning kokku oli Birgit Simeoni sündides kodune kolm kuud – kuu aega rasedana ja kaks beebiga. Helini sünni järel läks Birgit lavale juba üheksapäevase beebi kõrvalt, et emadepäevakontserdil kolm lugu esitada. “Ma lihtsalt ei suuda lavata eksisteerida ja naudin seda väga! Algul oli kahe lapsega tööd klapitada muidugi keeruline. Mõned kuud sättisime esinemisi ainult kodu lähedale, rinnalapse kõrvalt üksi Võrru polnud ma nõus sõitma. Mul on aga hea meel, et varakult tööle naasin: kui saan end välja elada laval, olen kodus parem ema,” rääkis Birgit Pere ja Kodu tunamulluse Pere ja Kodu jõulunumbri kaaneloos .

Teletoimetaja ning Pere ja Kodu kolmunist Laura Kõrvits tunnistab, et lapsega koju jäämise idee võib olla ahvatlev, ent igaühe jaoks sugugi mitte ideaalne lahendus. "Iga kord lapsehoolduspuhkusele jäädes olen ma endale lubanud, et võtan aja maha ning keskendun lapse kasvatamisele ja kodus puhkamisele. Ja iga kord olen ma seda lubadust varem või hiljem murdnud. Vanemad ei tohiks jääda tööst liiga kauaks eemale, sest siis on raske naasta," kõlab tema seisukoht.

Viimasel ajal meedia tähelepanu vältiv endine haridus- ja teadusminister Mailis Reps on tõenäoliselt Eesti kuulsaim laste kasvatamise kõrvalt täiskohaga töötav ema. Kuue lapse emana on ta osalenud mõnepäevaste beebidega nii valitsuse kui riigikogu istungitel, konverentsidel ja tippkohtumistel. Kuigi Mailist on teravalt kritiseeritud isikliku ja riigi rahakoti segiajamise eest, on ta kahtlemata üks parimaid näiteid efektiivsest rööprähklemisest.

Muusik ja mentor Sandra Vabarna tekitas poja sünni järgselt palju elevust sellega, et esines vaid mõned päevad pärast sünnitust muusikasündmustel Sweet Spot ja Viljandi pärimusmuusika festival. "Kõik meie valikud ja otsused olid ja on teadlikud, põhjalikult kaalutletud ja beebi ning ema heaolust lähtuvad," põhjendas toonaseid otsuseid Sandra abikaasa Jalmar. Oma tegemisi väga holistiliselt planeeriv Sandra on väikeste laste kõrvalt suutnud luua ja esitada uut muusikat, anda arengutreeninguid, kirjastada päris oma märkmik ning aidata abikaasal panna püsti Treski Küüni välilava.

Laulev näitleja Saara Pius tunnistas mullu oktoobris Pere ja Kodu intervjuus , et on pidevalt askeldav ja kärsitu natuur, kellele sobis hästi see, et pärast sünnitust läks elu kohe hooga käima. Saara naasis üsna ruttu töölainele, kuigi see oli tehtav ja võimalik vaid tänu abikaasa Märdile, kes soostus lastega kodune olema. "Ma jaksan sellepärast, et elan koos ühe väga hea mehega, kes saab lastega suurepäraselt hakkama!" kiitis Saara.

Moelooja Liisi Eesmaa on alati toimetanud hullumeese tempoga ning ei teinud pausi ka pärast lapse saamist. "Juba järgmisel päeval pärast sünnitust jätkasin kunstiakadeemia tudengite näituse organiseerimist Kumus – küll haiglast ja telefoni teel, sest Kuu sündis plaanitust varem," rääkis Liisi Pere ja Kodu aprillikuu kaaneloos . "Vabakutselise elu on selline. Kunagi ei tea, millal järgmine põnev projekt tuleb, ja pean olema alati valmis kiirreageerima. Nagunii on kõike seda, mida minult tellitakse, juba eile vaja. Ainult lapsega kodus olles oleksin ma masendusse langenud!"

Ilmselt on paljudel veel meeles see, kuidas laulja ja näitleja Gerli Padar kõigest 2-kuuse tütre kõrvalt jälle koeratüdruk Lotte rolli täitma asus. Gerli tõdes toona ning on meenutanud ka hiljem, et kuigi esimese proovipäeva õhtuks oli hääl ära lauldud, siis kõige keerulisemaks peab ta hoopis väikese aja planeerimist. "Beebi kõrvalt midagi tegemata ei jää, sest lapse isa ja suur õde tegelevad temaga ka palju. Üks-kaks etendust kuus, see toob beebirutiini vürtsi," on Gerli öelnud.

Poliitik Siret Kotka-Repinski tegi pärast emaks saamist üsna kiiresti avalikkusele selgeks, et pisipoeg Morgan hakkab olema ema kõrval riigikogu istungitel. Toona ei soovinud rahvasaadiku ametist taanduda ka Sireti nüüdseks endine abikaasa Martin Repinski. "Soovin pereelu ja tööd ühendada. Fraktsiooni liikmed on väga toetavad. Kindlasti on väikese lapse kõrvalt tööd enam ja algul tuleb uue elukorraldusega veidi harjuda, kuid usun, et pere ja kolleegide toetusega on see võimalik," vahendas Kroonika toona rahvastikukriisi komisjoni juhina ametis olnud värske ema sõnu.

Beebi kõrvalt naasis 10 aastat tööle ka praegune peaminister Kaja Kallas. Toona Kroonikale antud kommentaaris tõdes ta, et kuigi himndab kõrgelt 2010. aastal seadusesse lisatud klausli üle, mis võimaldab riigikogu liikmel lapsepuhkusele jääda, ei plaani ta ise seda kasutada. "Teised naissaadikud on laste kõrvalt kenasti hakkama saanud, miks ei peaks siis mina? Poliitikast ma kindlasti ei loobu," lubas Kaja ning pidas oma lubadust.

Üks nukramaid näiteid lapse kõrvalt töösse sukeldumisest on poliitik Olga Ivanova kogemus, kes üle-eelmisel aastal antud intervjuus avaldas kahetsust selle üle, et loobus lapsepuhkusest siis, kui beebi oli vaid 5-kuune. "Nüüd tundub mulle, et see oli lapse suhtes ebaõiglane, laps vajab ikkagi rohkem ema tähelepanu ja hoolt. Nüüd ma mõistan, et sa pead lapsele palju rohkem tähelepanu pöörama. Kui varem oli minu jaoks väga tähtis ideoloogia, idee, mis mind kannustas, siis nüüd on see perekond," sõnas naine Kroonika persooniloos.