Anneli Lahe jaoks on vabakasvatus võõras: vabalt kasvab ainult umbrohi!

“Paljud räägivad, kuidas nad on lastele sõbrad. Mina leian, et sõbrad on lapsel endal olemas," nendib Anneli, kes oma esimese lapse sünnitas verinoorelt, 18-aastaselt. Ta toonitab oma veendumust, et otsustades saada lapsevanemateks, peamegi jääma sellesse rolli. "Alles siis, kui laps on suuteline ise otsuseid vastu võtma ja oma ellu astub, võib vanem taanduda vanema rollist sõbraks. Aga vanema jaoks jääb laps lapseks ja vanus seda ei muuda.”