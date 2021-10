Käime raamatukogus

Mari Ojasaar, Aaron Troy Parve

“Loodus laste moodi”



Jes Kirjastus, 67 lk

Seekord leidsime riiulist paljukiidetud raamatu, mille valmimisel lõi kaasa hulk lapsi Eesti eri otstest. Autorid kutsusid kõiki soovijaid joonistama oma raamatusse pilte ja kokku said nad 437 pilti. Noorim kunstnik on siin 2- ja eakaim 72aastane. Olles sellest kuulnud, oli ka meil põnev lehti keerata ja teost uurida. Lisaks mitme­külgsetele joonistustele on siin mudilastele arusaadavalt kirja pandud faktid loomade ja lindude kohta. Lastel jagus põnevust pikaks ajaks ja õpitud teadmisi jagasid nad ka teistega.