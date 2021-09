Endine tippvõrkpallur noorena alanud toitumishäirest: aastaid pidasin haiguse algatajaks ema, täna aga tean, et see pole tõsi

„Seda lauset kuulsin palju, et kuidas sina ei saa normaalselt süüa ja teised saavad. See on sama, kui alkohoolikule panna klaas viina lauale ja ütelda, et ära joo. Või depressioonis inimesele soovitada, et ole rõõmus. Tegu on siiski väga tõsise haigusega!“ räägib uues Pere ja Kodu podcastis endine tippvõrkpallur Anna-Liisa Sutt, kes maadles toitumishäiretega tervelt 14 aastat.