Varakult beebi kõrvalt tööle naasnud üksikema: ma ei teeni miljoneid, aga me saame endale lubada kõike

Planeerisin juba päris alguses teiste tegevuste hulka ka ainult minu ja tütre päevi ja teen seda siiani. Tänaseks on mul kindel klientuur ja kindel rahaline sissetulek peaaegu üksinda hakkama saamiseks. Lasteaia ajal käin mina trennis ning lapse trennid on peale minu trenni või siis käime koos. Ma ei teeni miljoneid, aga me saame endale lubada kõike. Lihtsalt kogun ja sean eesmärgid, ei vingu, vaid tegutsen. Siiani koolitan ennast, aga väga planeeritud ajal, et laps saaks just minult väga palju tähelepanu. Ta on juba täna väga abivalmis laps, heasüdamlik ja mõistab mind. Teeme palju asju koos. Seal, kus olen mina, on ka minu laps!