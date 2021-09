Värske vanaisa muretseb: kas minu kogemus ja nõuanded maksavad midagi või ei taha ega vajagi keegi neid?

Ometi olen vanaisaks saamisest palju unistanud. Salamisi lootes, et lapsed asjaga juba pihta hakkavad, et ma liiga vana ja põdur poleks selleks ajaks, kui tarvis vanaisa kohuseid täitma hakata. Ent nüüd, mil olen lõpuks siin, tunnen, et ei tea üldse, kuidas käituda.

Olen paar korda üritanud nõu anda, kuid saanud pigem okkalise reaktsiooni osaliseks. Aga ma ei saa ju sinna midagi parata, et mu esmane instinkt on olla lapsevanem, kuna olen selles rollis nõnda pikalt olnud. Kas minu kogemus ja nõuanded maksavad midagi või nad tõesti ei taha ega vajagi neid? Olen suures segaduses.

Siin on 7 nõuannet, kuidas sina saad aidata oma vanematel sujuvalt lapsevanema rollist vanavanema rolli kulgeda:

1. Ole kannatlik ja proovi mõista, et paljuski tunnevad nemad praegu täpselt sama, mida sina lapsevanema rolliga harjumisel. Nad armastavad sind, kuid ei oska oma ülevoolavaid emotsioone muul moel väljendada kui üle muretsemise või liig rohkete kingituste, nõuannete või muu säärasega, mis sinule sekkumisena näivad. Küll see möödub.

2. Kuula sulle antud nõuandeid ja seejärel filtreeri neid vastavalt vajadusele. Su vanemad ei saa sinna midagi parata, et tahavad esiteks endiselt sind edasi kasvatada ning jagada sulle ka oma kogemusi lapsevanemaks olemisel. Seega, ära solva neid sellega, et keeldud nõuannetest, vaid kuula rahulikult ja vali välja need mõtted, mida rakendada ja need, mida ignoreerida. Ajapikku õpivad su vanemad oma nõuandeid doseerima, aga oluline on näidata, et sa midagi siiski ka kõrva taha paned.

3. Ole viisakas. On paremaid ja halvemaid viise andaks oma vanematele nende liigsest pealtükkivusest märku. Näiteks: "Me oleme küll praegu valinud veidi teise viisi beebi toitmiseks kui sina minu puhul, kuid teadmine, kuidas sina seda tegid, kingib meile suurepärase varuplaani." See lause kannab täpselt sama mõtet, ent on 100% vähem solvav kui näiteks: "See pole sinu, vaid minu laps ja mina ise otsustan!"