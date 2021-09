Kas sa oma tagumikku oled vaadanud? ehk lause, mis muutis noore sporditüdruku elu järgmiseks 14 aastaks

Tänaseks on Anna-Liisast saanud noorte võrkpallurite treener ja kogemusnõustaja, kes tänu oma elulisele kogemusele võtab noort treenitavat kui tervikut. “See, kuidas ma treenerina funktsioneerin, on väga paljuski seotud minu kogemusega. Ma ei hakka voolima ainult keha, vaid tegelen ka vaimse poolega. Me näiteks igal nädalal istume noortega enne trenni maha ja räägime, kuidas läheb, mis on hästi, mis võiks paremini olla. Nad saavad küsida ja mina vastata, olen neile nagu avatud raamat ja mulle tundub, et see meeldib neile,” kirjeldab Annaliisa, kes on enda sõnul üsna veendunud, et suudab tuvastada toitumishäire 15-20 minutit kestva vestluse jooksul.