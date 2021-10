Kodune Itaalia

Pasta on toit, mis meeldib lastele. Kodustes pastaroogades üritan hoida vahekorda 50 : 50 – pool pastat ja pool muud kraami. Eriti aedvilju armastan ma sinna peita! Enamik retsepte algab sõnadega “prae sibul ja küüslauk võis”. Ja tõesti, need kodumaised tervise­turgutajad ei maksa palju ja makaronide seltsis ei pane neid tähelegi. Ja muidugi täisterapastatooted: kui lapsi kohe nendega harjutad, maitsevadki need rohkem.