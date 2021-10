GALERII | Aitäh sulle, lasteaiaõpetaja! Selle suure töö, vaeva ja hingesoojuse eest

Pere ja Kodu toimetus kutsus lugejaid kiitma ja üles andma oma kõige toredamaid ja südamlikumaid lasteaiaõpetajaid. Meil on ütlemata hea meel, et Eestis on kümneid ja sadu kirjeldamatult toredaid õpetajaid, kes oma tööd suure südamega teevad. Kuus neist on teie ees.