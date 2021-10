Eveliis Kund-Zujev (40) ja Marek (47) said 16 aastat tagasi tuttavaks ühes ehitusettevõttes töötades. Marek oli tootmises, Eveliis müügis. “Klassikaline asi, et need kaks valdkonda läbi ei saa ja vihkamisest armastuseni on ainult üks samm,” muigab Eveliis. “Mulle tundus Marek esmalt karm ja ülbe. Tegelikult on ta lihtsalt konkreetne ega salli pläkutajaid, mina aga müügi­inimesena olen väga jutukas. Nii ta arvaski, et olen mõne rikka mehe ära­hellitatud tüütu naine.”

Mõne aja pärast ühisele üritusele sattudes said nad aru, et eelarvamused ei pea paika.