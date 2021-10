Kahekesi depressioonis ja abielukriisis: me ei arvanud, et oma suhet enam päästa suudame

“Suured võlad, magamatus ja beebi. See kõik lükkas meid abielukriisi, mis päädis teineteise solvamise ja karjumisega. Me ei uskunud, et sellest võitjana väljume,” meenutavad augustis 14. pulma-aastapäeva tähistanud Eveliis ja Marek.

Britt Ernewein 6