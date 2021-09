VIDEO | Vanemlusmentor: karistuseks nurka saadetud laps tunneb üksindust, abitust ja puudust vanemate armastusest

"Kui laps käitus halvasti, ei suutnud ta oma emotsioonidega toime tulle ning need said temast võitu. See, mida ta vajab, on toetus, abi, kontakt, lähedus, turvatunne ja kindlustunne, et kõik on hästi ja et ta on võimeline õppima ja arenema. Nurka saatmine pakub talle aga hoopis ärevust, üksindust, abitust, mahajäetust ja sõnumit, et kui ta ei suuda vanemate ootustele vastata, jääb ta nende tähelepanust ja armastusest ilma," kirjeldab Jäppinen.