TEE TEST | Kas oled pigem hommiku- või õhtuinimene?

Oled sa pigem lõoke või öökull?

Tõeline lõoke

Sina oled üleval juba enne kukke ja koitu või vähemasti varavalges. See on sulle toimimiseks suisa hädavajalik, kuna hindad põhjalikku päevaks valmistumist kõrgelt ja soovid alati olla oma perekonnast esimesena üleval. Tihtipeale kasutad varajasi hetki, et ülejäänud perele päeva alustamist lihtsamaks teha, sätid valmis hommikusöögid ning asjad lasteaiaks ja kooliks. Sinu ärkamine ei muutu isegi aastaaegade vaheldudes ning pimedal ja valgel ajal on sinu jaoks vaid üks erinevus - on kas pime või on valge. Kell on ikka sama palju.

Natuke unine koolibri

Varajase ärkamise idee on sinu jaoks väga köitev ning aeg-ajalt teed sa ka jõulisi ponnistusi päeva varasemaks alustamiseks. Kevadisel ning suvisel valgel ajal õnnestub see sul mängeldes, kuna päikesega koos kulgemine sobib sinu loomuliku rütmiga. Keeruliseks läheb asi aga sügisel ja talvel, mil päevad üha lühenevad ning järjest keerulisem on hommikuid energiliselt alustada. Seetõttu kipudki pimedal ajal oma hommikurutiini taga igatsema ning juubeldad iga lisaminuti üle, mis pärast jõulupühi päevavalgusele lisanduma hakkab.

Natuke unine öökull

Sul puuduvad tugevad tunded öise ülevaloleku suhtes, küll aga ei mõista sa, miks peaks keegi tahtma varakult magama minna. Sinu produktiivseim aeg langeb päeva teise poolde ning varajast äratust sa võimaluse korral pigem väldid. Et sulle hommikuti elu sisse tuleks, tuleb sulle võimaldada toibumiseks märkimisväärselt rohkem aega kui mõnele teisele ja kui seda ei tehta, muutud sa kergesti närviliseks. Sinu trumbiks on viljakas mõttetegevus ajal, mil paljud lõokesed juba ammu enam asjalikeks toimetusteks võimelised pole.

Täielik öökull

Sinu jaoks pole mingi probleem olla öö otsa üleval ning magama minna alles siis kui mõni lõoke juba ärkama hakkab. Õigupooolest sa seda eelistadki, kuna naudid täiel rinnal öist vaikust, mil terve maailm korraks pausile on pandud. Varahommikusest ärkamisest hullemat piina pole sinu jaoks olemas ning päevane aeg on sinu jaoks üleüldiselt liiga intensiivne ja kirgas. Sinu energiatase hakkab tõusma päeva teises pooles ning tunned tõelist tegutsemisindu alles vastu õhtut.

Kui erksana tunned ennast pool tundi pärast ärkamist?

Kui näljane sa oled pool tundi pärast ärkamist?

Kui sul pole järgmisel päeval kohustusi, kui palju tavapärasest hiljem sa magama lähed?

Pead sooritama vaimselt kurnava testi. Kui saaksid vabalt valida, siis mis kell sa selle testi parimale tulemusele sooritaks?

Kui sul tuleb kell 23:00 magama minna, mida sellest arvad?

Läksid tavapärasest palju hiljem magama ja järgmisel päeval pole vaja kindlal ajal ärgata. Mis kõige tõenäolisemalt juhtub?

Sul tuleb vahemikus 4:00 ja 6:00 öövalves olla. Järgmisel päeval mingeid kohustusi ees ei seisa. Milline variant sobib sulle kõige paremini?

Sul on vaja teha paar tundi rasket füüsilist tööd. Saad selle planeerida vabalt valitud ajale. Mis kell sa kõige paremini jaksad?