Jesper Parve rajas Hiiumaale omapärase kooli: siin öeldakse ekraanidele kindel "ei"

September tuli Jesper Parve (41) ja Mari Ojasaare (37) peres eriliselt. Peale selle, et kooliteed alustas vanem poeg Aaron, lasteaiateed noorem poeg Thor ning perre on oodata ka kolmandat last, avati Hiiumaal päris oma koolike. Pealtnäha pisike, aga tähenduselt suur. Kõpu poolsaarel oli seda oodatud juba mõnda aega.