Illimar Pildi kolumn | Kolme tütre isana tuntakse mulle kaasa, et jälle plika tuli ja küll neljas poiss tuleb

Me Katuga vaatasime teine­teisele otsa, et kas meil on miskit kahe silma vahele jäänud. Olime me kuskil kuulutanud, et treime kasvõi Kreenholmi vabriku täie plikasid valmis, aga enne ei lõpeta, kui lõpuks poiss käes? Me olime vägagi rahul, et ka kolmas plika tuli. Mitte lihtsalt plika, vaid lausa PRINTSESS!