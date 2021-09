Vihane ema: 15-sest rühmast on terved vaid 3 last. Kõik tatised-köhased tuuakse kohale, sest "neil ju pole koroonat"

Haiguste hooaja stardipauk lasteaedades kõlas juba mõne aja eest, kui võrdlemisi suures eraldatuses möödunud suveperiood läbi sai. Nüüd on tõved aga erilise hoo sisse saanud ning Perele ja Kodule läkitatud emotsionaalse murekirja fookuses on asjaolu, et kirjutajale tundub nagu oleks koroonaviiruse hirmus kõik teised tõved unustusehõlma vajunud.