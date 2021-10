Lähen Anu (46) juurde ärevusega hinges. Ta on mu sõbranna, kellega igapäevateemadel räägime vabalt, aga tean, et meie tänane jutuajamine tuleb hoopis teistsugune. Ta avab mulle oma keerulise emakssaamise teekonna. Ta pole seda kunagi varjanud, aga tean ka, et täna jõuame tahkudeni, mida ma pole seni julgenud uurida. Ajakirjanikutöö võlu ja valu.