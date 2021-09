LOTTE UUS KOGUEPERESEIKLUS | Etenduses peab iga laps olema nii laulja kui näitleja

Teie praegused lauljad on ilmselt Lottega koos üles kasvanud. Milline nende reaktsioon oli, kui nad kuulsid, et saavad nii suurejoonilises lavastuses kaasa lüüa? Lastekoori lastest arutasin seda kõige esimesena oma vennalapse Mia Adrianaga, kes laulab stuudios juba üle 9 aasta olles ise sealjuures 11-aastane. Tema reaktsioonist sain aru, et laste jaoks tundub see projekt sama vinge kui minu jaoks! Lapsed harjutavad õhinal uut Lotte repertuaari ja ei jõua etendusi ära oodata!

Kes tegi ettepaneku Lotte etenduses kaasa lüüa ja kui kiirelt jah-sõna ütlesite? Minule helistas Priit Pajusaar, kellega oleme teinud aastakümneid koostööd, ning rääkis, et kirjutab uue Lotte muusikali tarbeks muusika ja sinna vajatakse ka lapsi. Ma vist ei lasknudki tal edasi rääkida, kui juba ütlesin, et nii äge ja et mõistagi oleme kambas! Tegemist on ülilaheda ja põneva projektiga ning laste jaoks suurepärase väljundiga, seega jah sõna tuli enne, kui Priit küsimuse lõpetada jõudis.

Kui palju olete varem olnud seotud teatrietendustega/lavastustega? Eve Viilup juurutas sisse traditsiooni, et kaks korda aasta toimuvad Lasteekraani Muusikastuudio kontsertetendused, mida ta ise nimetas muusikalisteks muinasjuttudeks. Hetkel on küll esmakordselt stuudio ajaloos tekkinud etenduste toimumisse koroonast tingitud paus, kuid juba 27. novembril toimub loodetavasti Alexela Kontserdimajas meie talvine kontsertetendus. Seega on kõikidel meie lauljatel lavastustes osalemise kogemus olemas ning ootusärevus Lotte muusikalis osalemisega seoses seda suurem.

Milline on teie tavapärane repertuaar ja millised on traditsioonilised üritused, kus esinete? Mida vanem on koorikooli koosseis, seda laiem on repertuaar – meie õppimistempo on üsna intensiivne ning repertuaar sisaldab nii klassikalist koorimuusikat kui efektse koreograafiaga jazz-, pop- ja folkmuusikat. Traditsioonilisteks saab pidada stuudio enda kontserte ja etendusi – 2 korda aasta toimuvad kontsertetendused ning stuudio kooride kevad- ja jõulukontsert. Enne koroonat käis lastekoor iga hooaja lõpus ka konkursil mõnes välisriigis. Lastekoori viimaseks, koroonaeelseks välisreisiks oli 2019. aasta augustis Chengdus (Hiinas) toimunud koorifestival, kuid loodetavasti saame väliskonkurssidel ja -festivalidel osalemise traditsiooni juurde naasta juba 2022. aasta suvel.

Mida sellises etenduses kaasa tegemine koori jaoks tähendab - milline on ettevalmistusperiood?

Ettevalmistusperiood algas paar nädalat tagasi, kui meieni jõudsid muusikali noodid. Hetkel teeme proove oma tavarütmis 2 korda nädalas, kuid kuu enne etendust muutub proovigraafik tihedamaks ning lisanduvad proovid ka Saku Suurhallis. Kuigi graafik tõotab tulla väga tihe, siis on kõik tänulikud, et saab pärast pikka, koroonast tingitud pausi jälle tegutseda ning motivatsioon on laes.

Laulud on kirjutanud helilooja Priit Pajusaar - kas tema laulude õppimine on pigem lihtne või keeruline?

Eks see sõltub laulust, aga Priidu lood on loogilised ja jäävad hästi meelde. Keeruliseks muudab mitmete tema laulude õppimise kiire tempo, mis eeldab käikude põhjalikumat lihvimist.

Mille poolest etenduses kooriga esinemine erineb tavapärasest kontserdist?

Etenduses peab iga laps olema nii laulja kui näitleja ning ei piisa üksnes laulude perfektsest omandamisest ja esitamisest. Laulud on üks ja mõistagi ülioluline osa, kuid laste etteasted on üks osa tervikust ehk neil on etenduses rollid, mis peavad kokku sobima ja kõlama kõikide teiste rollidega. Koorilaulus on äärmiselt oluline oskus teisi kuulata ehk omavaheline koostöö ning etendustes on see koostööoskus veelgi olulisem.

Kas olete ka varem kooriga Lotte laule esitanud ja kui jah, siis millised on eriti meelde jäänud?

Mitmed Priidu Lotte laulud on meil regulaarselt repertuaaris, kuid suuremas mahus õppisid lapsed Priit Pajusaare laule muusikalidest „Detektiiv Lotte“, „Lotte Unenäomaailmas“ ja „Kosmonaut Lotte“ ning teleseriaalist „Lotte lood“ ära 2018. aasta suvel Tallinna Merepäevadel toimunud suure Lotte kontserdi tarbeks, kus lisaks mitmetele solistidele osales ka ETV lastekoor. Lisaks on mitmed Priidu kirjutatud Lotte laulud olnud ka meie etenduste kavas, kõige rohkem omaks on saanud „Soovide laul“ muusikalist „Kosmonaut Lotte“.