Kas ka sinu kodus on selliseid bambusnõusid? Ekspert kinnitab: need on tervisele ohtlikud!

Jõgi sõnul on viimase kolme aasta jooksul bambus -melamiin toodetega seoses esitatud Euroopa Liidus umbes 70 ohuteadet. "Laboratoorselt on kinnitatud melamiini või formaldehüüdi migratsiooni piirnormide ulatuslikud ületused. Melamiini seostatakse neerukahjustustega ning formaldehüüdile on omistatud kantserogeenne toime,“ kirjeldas Jõgi.

Nüüdseks on bambusplastikust valmistatud nõud kaubandusvõrgust kokku korjatud. Mis puudutab aga tarbijate kodudes olevaid bambusnõusid, siis ohu vältimiseks soovitab amet lõpetada nende kasutamine koheselt ja eriti siis, kui pind on muutunud kriimuliseks. Bambusnõusid ei tohi mitte mingil juhul kasutada lastele toidu serveerimiseks ning mikrolaineahjus kuuma toidu soojendamiseks.

Kuidas aga teha vahet bambustootel ja bambusplasttootel? Kui toode näeb välja ja tundub käega katsudes nagu plastik, siis on tegu plastikuga, millesse segatud bambusjahu või muid jahusid (maisi-, riisijahu jne). Kui tootel on näha puidukiude, on tegu 100% bambusest tootega, mis on ohutu ja lubatud. Kõige parem on eelistada toidu serveerimiseks traditsioonilisi nõusid - värvimata keraamika, portselan, klaas või plii- ja kaadiumivaba metall.