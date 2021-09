Kas ka sinu kodus on selliseid bambusplastist nõusid? Ekspert kinnitab: need on tervisele ohtlikud!

Küllap leidub paljude lapsevanemate köögikappides armsaid, värvilisi ning lõbusate loomadega kaunistatud kergeid ja purunematuid bambusplastikust nõusid, mis laste sööginõudena kasutusel. Paljud aga ehk ei teagi, et tegelikult on alates käesoleva aasta kevadest selliste nõude müük keelatud, kuna need sisaldavad neerukahjustust ja erinevaid vähi vorme põhjustavaid ühendeid.

