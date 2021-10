Kohtun perega Keidu esimesel töönädalal pärast kahekuist rasedus- ja sünnituspuhkust. On pühapäev, pikk ja keeruline nädal seljataga ning Keit (45), Rain (52) ja Iti Loretta (2 k) saavad nautida üksteise seltsis puhkepäeva.

Küsin alustuseks, kas Keit on väga väsinud. Kahekuune beebi ja ministritöö – eraldivõetuna kõlavad mõlemad juba päris pingeliselt, mis veel rääkida, kui need kokku panna! “See on nagu teistmoodi väsimus. Selline põhjendatud väsimus. Ma ei oskagi seda hästi seletada,” naeratab värske ema. Veidi aega vestelnud, avab Keit, et Iti Lorettat on nad oodanud juba kümme aastat. "Proovisime vist järele kõik, mida proovida saab – alates vitamiinidest, organismi toetavatest pulbritest ja teedest kuni hormoonide süstimiseni. Stressi ja pinget, mis sellega kaasnes