Lastekaitsespetsialist: vahel saadame hoolduspere kandidaadid esmalt hoopis paarisuhtekoolitusele

“Lapse liitumine perega on tahes-tahtmata kriis,” sõnab Irje. “Kuigi tegu võib olla positiivse kriisiga, on see sellegipoolest elumuutev ning purustab kogu senise pereelu sissetallatud mustri. Küsimus ongi, kuidas pere sellest välja tuleb. Meie töös on eksimise hind suur. Kõige hullem, mis meie töös juhtuda saab, on see, et hoolduspere loobub lapsest,” tunnistab ta ning lisab, et hoolduspereks saamise protsess alates esmavaatlusest kuni lapse perre saabumiseni on pool aastat kuni aasta.