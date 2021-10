Kahe lapse ema: suuremat last ei saa kohustada väiksemat hoidma!

“Ma ei maganud neil öödel kuigi palju – valvasin, et beebi maha ei kukuks ja tal kõik hästi oleks,” meenutab Carmen-Anette Mitt (21). Ta jäi pikemalt õde Pandora Lee (6) valvesse, kui ise oli 15aastane ja õde üheksakuune.

“Vanemad ütlesid, et lähevad nüüd kolmeks päevaks reisile,” seletab Carmen, “ja mina pidin õde vaatama koos külla tulnud vanaemaga.” Kui päeval jagas Carmen kohustusi vanaemaga, siis öösel jäi Pandora pigem tema hoole alla. Vanaema magas allkorrusel, Carmen Pandoraga üleval. Õrnas teismeeas tüdruk tundis, et korralikult magada oli keeruline – Pandora uinus koos õega vanemate voodis ja Carmen kartis, et mis siis, kui beebi maha kukub või ta ise end Pandorale peale keerab. “Eks ma magasin ikka, aga see oli selline habras uni.”