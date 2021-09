Täiesti juhuslikult sattusin rääkima tubli ja edasipüüdleva kuue lapse emaga. Kui kuulen, et ta sünnitas esimest korda juba 14-aastaselt, palun tal end mulle rohkem avada. Tema esimene vastus on resoluutne: mitte mingil juhul. „Ma ei taha neid kommentaare internetis, mis viibutavad näpuga, et ise oled süüdi…“ Veidi hiljem suudan ta siiski ümber veenda. Üsna kiirelt selgub tõsiasi, et seal pole vähimatki pistmist ise süüdi või rumal olemisega.