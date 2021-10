Olen eelkooliealine ja istun terve seltskonna täisealistega murumättal, meie põlvede ees lebab lammas, jalad kinni sätitud ja poolkiilas. Minu käes on vanaema jalalabade suurused käärid ja ma pügan lammast. Käärid on nürid, aga villa lendab siuh ja säuh, nii et kaugelt vaatajale tundub, nagu oleks taevas maha kukkunud. Villa­pilved kõrguvad üle mu pea. Alles eile oli mul lasteaiapäev.