Uut eriala õppiv Teele Viira kahe lapse emaks olemisest: rasked momendid on palju raskemad, kui oskasin kujutleda

Teele sõnab, et teda hoiatati kahe lapse emaks olemise puhul olukordade eest, mida ta ei näinud tulemas. “Aus vastus on, et ilusad momendid on palju ilusamad, kui oskasin ette kujutada, aga rasked momendid igapäeva vangerdustes on raskemad, kui oleksid osanud ette kujutada. Aga teise lapsega on palju lihtsam, kuna olen ise vaimselt hoopis tugevam,” nendib Teele.