Sofia lapseootus langes täpselt kokku

’ide ajaga, mis tähendab, et arstivisiitidele Jason kaasa tulla ei saanud. "Loomulikult kurvastasin, aga samal ajal suutsin olukorda mõista ning mulle oli tähtsaim, et Sofia oleks rahulik. Ma ei tahtnud stressata asjade pärast, mida me nii või naa muuta ei saa," meenutas Jason.