Ma armastan seda ägedat kommuunielu

Kui algul muretsesin, et appikene-ma-olengi-see-tüütu-beebi­mamma, kelle konto alt enam muud kui laste­teemasid ei leia, siis kiiresti sai selgeks, et see päris tavaline elu huvitabki inimesi. Ühes laste, koera ja kõige muuga. Siiras ja aus argipäev. Mida rohkem seda jagasin, seda rohkem tuli jälgijaid.

Emaks saamine avas mulle nii palju ägedaid uusi uksi, mida ma täiskasvanuna avada ei osanud või olin juba unustanud seda teha. Näiteks Lottemaal käik polnud ainult lastele tore ja meeleolukas, vaid ka meie abikaasaga saime seal patareid laetud. Söögitegu on meie kodus palju lõbusamaks läinud. See rõõm ja lust, mis lastega koos kokkamisega kaasneb, on meelivärskendav. Segadust jagub, aga saabki neile koristamist õpetada. No ja see ette­võtlikkus, mida laps ilmutab, kui perele süüa teeme! Meie hitiks sai kord video, kus vanem poeg loopis smuutit tehes pooled komponendid anumast välja, sest talle ei maitsenud need. Saime terve perega naerda ja hiljem sotsiaalmeedias jälgijaid ka.