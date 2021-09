Et sinu perega taolisi ootamatuseid ei juhtuks, vii end kurssi kõikide sünnitus- ja vanemahüvitist puudutavate peensustega inimkeeli lahti seletatud artiklis: SUUR RAHASPIKKER | Kõik, mida pead teadma sünnitus- ja vanemahüvitisest: loe ja ära jää ilma ühestki eurost

Triinu jäi teise järjestikuse beebiga sünnituspuhkusele juba juuni keskpaigast ning kõik tundus idülliline – seda enam, et kodus oli ka isa, nii said noored mõnusasti uude rolli sisse elada ja beebimullis mõnuleda.

Kuni kaks nädalat pärast tütre sündi tabas neid kui välk selgest taevast kiri sotsiaalkindlustusametist. „Selgus, et eelmise aasta juulis oli seaduse tõlgendus ringi tehtud ja nüüd pean neile suured summad tagasi maksma