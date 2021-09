Kolm helget sünnituskogemust | Ema: kui kõik oleksid sellised, võiksin veel viis last saada

Kuigi sünnitusest räägitakse tihti kui ebameeldivast ja hirmsast läbielamisest, võib see olla ka hetk, mida meenutades tuleb naeratus näole ja heldimuspisargi silma. Kolm naist jagavad oma positiivseid sünnituskogemusi ning seda, mis nendes rolli mängis. Ja kui võiks arvata, et helge sünnitus kulgeb kindlasti ilma komplikatsioonide, ootamatuste või õmblusteta, siis nii see sugugi pole.

Jaanika Elias 2