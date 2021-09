Vähiga võitlev kolme lapse ema vajab kallist ravi: tahaksin väga sellele lootuskiirele vähemalt võimaluse anda

"Luban, et kui peaksin saama Saksamaalt abi ja jõudu edasi elamiseks, võin käia oma elupäevade lõpuni teil kõigil ükshaaval külas, teie lastele ja lastelastele keraamikat õpetamas, mõnel argipäevaõhtul või kasvõi sünnipäevahommikul. Kõik on valikute küsimus, et kuidas maailma näha ja siin olla, viimse hingetõmbeni. Isegi, kui vahepeal on sõprade köögilaua taga peatäisi kurvastatud, on valikus siiski ka helgus ja kergus. Soovin teile tarkust hinnata iga antud päeva. Ja näha katsumuste sügavamat tähendust. Ja uskuda imedesse!"