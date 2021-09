Teele Viira hirmsast liikluskogemusest: ta sõitis meist niimoodi mööda, et sajandiksekundid jäid puudu...

"Olin lastega just õue tulnud, vastsündinud beebi kandelinas ja läksime Charlie'ga üle ülekäiguraja. Üks auto juba peatus, Charlie lehvitas ja naeratas. Ta teeb seda alati ning ütleb "aitäh" ka. Ja ma ei vaadanud teisele poole! Olen nüüdseks selle endale juba andestanud, kuna ma tõesti olin väga väsinud värske kahe lapse ema. Aga paremalt poolt kihutas üks valge kullerbuss sajaga või vähemalt viiekümnega ülekäigurajast üle. Ta sõitis meist niimoodi meist, et seal jäid tõesti sajandiksekundid puudu, et Charlie oleks jäänud bussi alla. Ma ei taha isegi öelda või mõelda selle peale, mis oleks võinud juhtuda. Ja siis mul lõi küll korra lukku, et appi, siin linnas iga väike tähelepanematus võib tuua sellised tagajärjed!"