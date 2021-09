3 lapse isa Illimar Pilt avameelselt alkoholist: minu puhul võis “mõni pits rohkem” tähendada, et magasin pool ööd vannitoa põrandal

Teiseks mõjutas see otseselt meie suhet Katuga. Sain aru, et enamus suurematest jamadest, mis mu elus on juhtunud, on saatnud alkohol. Ehk need asjad lihtsalt ei juhtunud lambist, vaid ma ise tekitasin neid oma joobes olekuga. Katul pole kunagi alkoholiga suurt sõprust olnud. Heal juhul on ta oma nooruses tudengipidudel paar korda purjakil olnud. Ja iga kord, kui ma võtsin mõne pitsi rohkem, oli tunda tema ärritust. Täna saan sellest üsna kenasti aru, kui viibin purjus inimeste seltskonnas, et miks tal tekkis vastumeelsus. Ega ise ka pikalt viitsi jommis tegelastega jaurata. Minu puhul võis muidugi “mõni pits rohkem” tähendada, et magasin pool ööd vannitoa põrandal või trepist üles jõudmine meenutas rohkem Mount Everesti vallutamist. Õnneks on selliseid ekstreemseid juhuseid siiski Katuga suhtes olles paar korda ette tulnud. Muidu poleks enam meil mingit suhet. Enne Katut olid tunduvalt pöörasemad lood.