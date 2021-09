9-kuusele beebile kõrvaaugud? Ema: mõned tõesti vaatavad, et issand, nii pisikesel kõrvarõngad, aga no las nad siis vaatavad!

"Mida te õige piinate siin vaest last niimoodi?!" kärgib võõras müüjatar vihaselt uksest sisse marssides. Ta on nimelt Tartus Kvartali kaubanduskeskuses töötades märganud, et kõrval asuvas ilusalongis laseb üks ema oma üheaastasele pisitütrele kõrvaauke teha. Täna, kaks aastat hiljem, mäletab Marike Tennosaar (30) seda ikka veel päevselgelt, kuna oli toona oma nahutada saanud sõbrannaga kaasas ning on ka ise oma kahele tütrele lasknud kõrvaaugud teha enne nende 1. sünnipäeva.