Sõidu ajal nääklemine ajab hulluks? Need 6 nippi aitavad tuua autosse rahu

Eesmärk on tegelikult väga lihtne — tekitada lastes arusaam, et korralikult käitumine on nende endi huvides. Nad ei pruugi täielikult mõista, mida tähendab turvalisus, küll aga on võrdlemisi lihtsasti haaratav see, et kui emme või issi ei saa juhtimisele ja liiklusmärkidele piisavalt keskenduda, võib juhtuda midagi väga halba. Siin on mõned nipid-trikid, kuidas seda eesmärki saavutada või vähemasti sellele veidi lähemale jõuda: