Üksindustunne beebiga tõi tagasi kodumaale

Et last kasvatada, on vaja tervet küla. Kes meist ei teaks seda Lõuna-Aafrika vanasõna. “Kui aga küla ei ole, tuleb see endale ise ehitada,” ütleb Livia Mordant (39). Livia sünnitas oma esimese lapse võõras linnas ja võõraste inimeste keskel. Ta pidi beebiga toime tulema paljuski üksi, sest abikaasa oli tööasjus sageli ära. Selle kõige tõttu söandas ta teise lapse saada alles siis, kui oli Eestisse tagasi kolinud.