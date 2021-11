Head lapsed, need kasvavad... lutita?

“Luttide ümber on väga hea turundus,” usub Pauli (7), Pia (5) ja Miku (6 k) ema Carita (35). “Luttidest on tehtud armas aksessuaar, sellel on nunnud ketid, kuhu lapse nimi kirjutada.”

Carita tunnistab, et on temalgi olnud hetki, mil lapse rahustamine on abivahendita keeruline, kuid see pole ta lutivastast põhimõtet murdnud.

Kerttu (26) on aga teisel arvamusel. Tema teadis juba enne esiklapse Elsa (8 kuud) sündi, et hakkab oma lapsele lutti pakkuma. Naise sõnutsi on lapse kasvatamise juures nii palju keerulist, et kui midagi saab natukenegi lihtsamaks teha, siis oleks narr seda võimalust mitte kasutada.