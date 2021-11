“Luttide ümber on väga hea turundus,” usub Pauli (7), Pia (5) ja Miku (6 k) ema Carita (35), kes kasvatas oma lapsi teadlikult ilma lutita. Üks põhjus, miks ta lutifännide klubisse ei kuulu, on võõrutamise keerulisus, kuigi temalgi olnud hetki, mil lapse rahustamine on abivahendita keeruline.

Kerttu (26) on aga teisel arvamusel. Tema teadis juba enne esiklapse Elsa (8 kuud) sündi, et hakkab oma lapsele lutti pakkuma. Naise sõnutsi on lapse kasvatamise juures nii palju keerulist, et kui midagi