Meie koeral on beebistress!

Ninel (30) ja Mikk (32) võtsid omale vene toiterjeri tõugu koerapoisi Maiki 2014. aastal, pärast poolteist aastat koos olemist. “Me olime ikka suhteliselt noored,” seletab Ninel muiates ja justkui vabandades, miks Maiki üsna ära hellitatud on. Pisikest kasvu Maikile on aastate jooksul lubatud palju: nii diivanil olemist kui ka voodis magamist. Ninel tõdeb, et kuigi loomaga on koertekoolis käidud, kuulab ta sõna ikka vaid siis, kui ise tahab, ja tunnistab, et annab koerale ka liiga kergelt järele.