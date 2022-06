Jupisupid ja muud "külmikuandidest" võlutoidud! 10 nippi, kuidas säästa raha ja vähendada toidu raiskamist

Paljud arvavad, et kõige rohkem läheb toitu raisku kauplustes ja restoranides. “Uuringud paraku näitavad, et arenenud riikides visatakse enim toitu ära just kodumajapidamistes. Ka Eestis raisatakse enim toitu kodudes,” ütleb keskkonna­ministeeriumi nõunik Kristel Kibin.