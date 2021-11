Jupisupid ja muud "külmikuandidest" võlutoidud! 10 nippi, kuidas vähendada toidu raiskamist

Paljud arvavad, et kõige rohkem läheb toitu raisku kauplustes ja restoranides. “Uuringud paraku näitavad, et arenenud riikides visatakse enim toitu ära just kodumajapidamistes. Ka Eestis raisatakse enim toitu kodudes,” ütleb keskkonna­ministeeriumi nõunik Kristel Kibin.

Kõige enam läheb prügikasti köögivilju, aga ka valmistoidu jääke, puuvilju ja marju ning piimatooteid. Sageli on toidu äraviskamise põhjuseks see, et toit rikneb enne, kui jõuame selle ära süüa. Toiduraiskamist saad aga vähendada, kui kasutad kokates ära kõik toiduained, mida koju ostad.

Siit artiklist leiad 10 nippi toiduraiskamise vähendamiseks ning imelihtsaid ja maitsvaid retsepte "külmikuandidest".