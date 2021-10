Miks lapsed kaklevad ja nääklevad? Tartu Ülikooli teadlaste värske uuring annab lapsevanematele olulisi vastuseid

Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi teadurid Anni Tamm ja Tiia Tulviste võtsid uurida, millised on väikestele lastele olulised väärtused ning mille poolest need täiskasvanute omadest erinevad. Teadustöö tulemused on üllatavad ja sisaldavad lapsevanematele vägagi tarvilikke teadmisi, vahendab Eesti teadusmaastiku uudiseid kajastav väljaanne Research in Estonia