Tõeline meestevägi

Kas olete suure pere eluga juba harjunud?



Marilin: Kui aus olla, siis kahele lapsele kolmanda lisandumine mind oluliselt raputada ei suutnud. Neljaliikmeliseks pereks kasvada oli keerukam, sest esimene poiss oli toona veel väga väike ja tahtis täit tähelepanu. Nüüd on kahel vanemal vennal lihtsam, sest nad on teineteise mänguseltsilised.

Rainer: Olen Mariliniga nõus. Esimese ja teise lapsega olid elukorralduslikud muudatused tohutud. Lisaks pidime ise palju uut õppima, et vanematena hakkama saada. Seda ilmestab hästi lugu nüüdsest sünnitusmajas käigust. Nagu ikka, tuli personal õpetama, kuidas tita eest hoolitseda. Korraga küsiti, kas see on meie esimene laps. Teisest kahest väikelapsest kuuldes sooviti õnne ja mindi tuldud teed tagasi.